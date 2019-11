Futebol Sem estádio liberado, única partida marcada para fim de semana é adiada Partida seria realizada em Maracaju, mas time da casa pediu alteração da data com impasse envolvendo o estádio Loucão

A única partida marcada para este fim de semana pelo Campeonato Estadual da Série B foi adiada. O motivo é a restrição imposta pelo Ministério Público em relação ao estádio Loucão, em Maracaju, município localizado a 160 km de Campo Grande.

Maracaju e Cena se enfrentariam no sábado, a partir das 17h, mas o time da casa solicitou a mudança para que as restrições impostas pelo órgão de fiscalização envolvendo os laudos apresentados sejam alterados e aprovados até a nova data.

Como o torneio é tiro curto, com cada time atuando somente duas vezes no estádio indicado, o clube optou em pedir a mudança. A Federação Estadual concordou e aprovou a medida.

“Dentro de alguns as autoridades do município irão se reunir com o MPMS para uma solução cabível referente à liberação daquela praça esportiva e então a FFMS através do Departamento Técnico irá remarcar uma nova data para tal partida”, informou a entidade, em nota.

Somente três clubes estão disputando as duas vagas na primeira divisão do ano que vem. Além de Maracaju e Cena, o Pontaporanense também está na briga.

O torneio começou na semana passada com o empate por 1 a 1 entre Cena e Pontaporanense. De acordo com o regulamento, os três fazem jogos de ida e volta em seis rodadas. Os dois melhores sobem de divisão.