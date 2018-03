‘Saidinha de quaresma’ Sem motivo, saída para Páscoa é antecipada e 15 presos não retornam 'Os internos que não retornam após a liberação, são dados como foragidos da justiça'

Foto: Reprodução

Quinze internos do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande, não retornaram após a saida da quaresma, que liberou 221 detentos. O que chama atenção no fato é que normalmente a liberação é feita para páscoa e neste ano, foi antecipada para quaresma sem motivo divulgado.

Segundo informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, eram dois grupos de internos, um deles deveria retornar no dia 12 de março e o outro no dia 20, ambos às 19h.

O jornal local Dourados News publicou que o deferimento da liberação é do juiz César de Souza Lima Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal. São avaliados quais internos se encaixam nas determinações da Justiça para ‘saidinha’ e então realizada a listagem e controle de saída e retorno.

O noticiário, inclusive, questionou o motivo da ‘saidinha de Páscoa’ ter ocorrido antecipadamente como ‘saidinha de quaresma’, porém, não obteve informações. Os internos que não retornam após a liberação, são dados como foragidos da justiça.