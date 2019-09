Coxim Sem se preocupar com câmeras de monitoramento, homem arromba janela e faz um limpa em conveniência Do local o ladrão levou várias garrafas de whisky importado, gim e vodka

Um homem ainda não identificado roubou uma conveniência em Coxim, cidade a 266 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (19). Para entrar no estabelecimento, o suspeito arrombou uma janela e pulou.

Do local o ladrão levou várias garrafas de whisky importado, gim e vodka. Um pouco de dinheiro também foi roubado. Amigos do proprietário estão pedindo ajuda nas redes sociais para identificar o ladrão.

A intenção é localizar os produtos roubados, antes que sejam vendidos ou trocados por droga em bocas de fumo. O crime também já foi registrado na Polícia Civil, que trabalha no caso. Se você tiver alguma informação que leve a identificação do ladrão informe à polícia.

Outra forma de contribuir é não comprar produtos baratos. Exija sempre nota fiscal, investigue a procedência do produto e desconfie quando o valor da oferta for sempre abaixo do praticado no mercado.