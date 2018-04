Comunicação Sem sinal Claro e Net deixam usuários sem poder fazer ligações em Campo Grande "O problema afeta as chamadas de emergência"

A falha na telefonia que afeta os serviços de internet, fixo e móvel , em Campo Grande, na manhã de hoje, quinta-feira (5), também provoca instabilidades no atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). De acordo com a prefeitura da Capital, o problema impede o recebimento de chamadas para que ocorrências sejam atendidas.

Equipes da Coordenadoria-Geral de Suporte Tecnológico e Informação da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando para identificar a causa do problema, mas de acordo com a nota publicada pela assessoria do executivo municipal, estaria ligada à rede lógica da Embratel, prestadora de serviço de comunicação.

Devido à instabilidade no telefone 192, o serviço de resgate do Samu está sendo feito normalmente através do acionamento via 193, do Corpo de Bombeiros. A explicação é que os bombeiros mantêm comunicação via rádio com o Samu e, por isso, as ocorrências podem ser atendidas pelas viaturas do serviço.

Sem sinal

Clientes da operadoras Claro enfrentam dificuldades devido a falha de sinal, desde as 8h desta quinta-feira. Nas ruas, quem tentou fazer ligações ou usar a internet, não conseguiu.

O serviço também teria sido interrompido para usuários da Net. As empresas citadas não retornaram contato ao serem procuradas pelos sites locais.