Enfermeira Cida Semáforo em cruzamento perigoso é instalado após indicação da Enfermeira Cida

Uma importante indicação apresentada na sessão ordinária do dia 15/05/2017, realizada pela vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), foi atendida pelo prefeito Marcos Trad. A indicação nº 4986/2017 solicitava sinalização e instalação de semáforo para o cruzamento perigoso no bairro Jardim São Lourenço.

A indicação se trata de um pedido antigo dos moradores e comerciantes da região que sofriam com o trafego lento de veículos, além de acidentes de trânsito constantemente, na Rua Marques de lavradio com a Rua Rouxinol. De acordo com Marcelo Ribeiro, que tem comércio no local, a sinalização vem para contribuir com o bom andamento do trânsito, principalmente nos horários de pico. “Aqui precisava de um semáforo há muito tempo. Agora fomos contemplados com a sinalização”, disse.

Na quarta-feira (20) começou a funcionar o semáforo no cruzamento, trazendo mais tranquilidade aos motoristas e pedestres, e diminuindo a extensa fila de carros que se formava no local.

Conforme a parlamentar, é importante a instalação da sinalização, porque faz com que haja organização no trânsito. “Esta indicação contempla os moradores do bairro São Lourenço e região, porque ali era um caos nos horários de pico. O semáforo era uma solicitação antiga dos moradores. Agradeço ao prefeito por executar uma indicação tão importante” disse a parlamentar.