Estadual Semagro realiza consulta e apresentação do Plano de Resíduos Sólidos

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) realiza, no período de 17 de abril a 5 de maio, consultas públicas para apresentação, coleta de contribuições e validação da versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul (PERS). As reuniões acontecem em nove cidades polos do Estado: Jardim, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Campo Grande.

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A elaboração deste Plano é resultado do Contrato de Repasse nº 764007/2011 celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Semagro. A versão preliminar do Plano estará disponível, em breve, nos sites da Secretaria e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

“Esse plano se iniciou há dois anos, é muito complexo porque tem que fazer um diagnóstico de todos os resíduos sólidos, sejam eles industriais, domésticos, orgânicos e não orgânicos, em Mato Grosso do Sul. Estamos na fase em que já terminamos o levantamento, o diagnóstico, e elaboramos uma versão preliminar finalizada. Essa é uma etapa muito importante. Depois de todo esse levantamento o Plano tem que ser validado pela sociedade civil, o que vai acontecer nas reuniões que o Imasul fará durante essas duas semanas. Feito isso, o Estado terá o seu Plano Estadual de Resíduos Sólidos”, disse o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Com a publicação e implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, Mato Grosso do Sul dará publicidade às diretrizes traçadas para atender a realidade estadual, e executará programas e ações que subsidiarão as ações locais, fortalecendo a gestão municipal, de modo a colaborarem com a promoção da adequada gestão dos resíduos sólidos no Estado.

Dentre as ações junto aos municípios será a capacitação de agentes envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, qualificação do processo gerencial e institucional e desenvolvimento institucional das entidades que atuam no setor de resíduos sólidos, de forma a tornarem-se propulsores da correta gestão dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Informações adicionais podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento e Modernização do Imasul nos seguintes telefones: (67) 3318-5630 / 3318-5647/ 3318-5675.