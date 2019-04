CLIMA MS Semana começa chuvosa e com queda de temperatura Após noite inteira de chuva manhã é fria na Capital

Foto: Tero Queiroz

Após chuva torrencial durante a noite de deste domingo, esta segunda-feira (22) amanheceu chuvosa na Capital de Mato Grosso do Sul. Além de muita água, a virada no clima veio acompanhada de uma queda de temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o horário do almoço de hoje, cerca de 46 municípios devem ser atingidos pelas chuvas.

Em Campo Grande o céu esta parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima fica na casa dos 22°C, com sensação térmica de 18°C a máxima não deverá ultrapassar os 28°C.

Dourados, Caarapó, Ponta Porã, Itaporã, Nova Alvorada do Sul, Bela Vista e Juti a temperatura máxima não passa dos 25°C.

Três Lagoas, Costa Rica, Água Clara, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo, o tempo será nublado durante a manhã e há possibilidades de pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. A mínima registrada será de 23°C e a máxima de 31°C.

Bonito, Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, também receberão chuva gelada nessa segunda-feira pós-feriado. A máxima nessas regiões poderá atingir os 32°C.