Vagas Semana começa com 77 ofertas de emprego na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 77 ofertas de emprego para empresas instaladas em Campo Grande, com destaque para 10 vagas no setor de logística. Confira aqui a lista.

Os interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.