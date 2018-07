Tempo Semana começa com baixa umidade do ar e sol forte

Foto: Chico Ribeiro

Massa de ar seco deixará o tempo ensolarado e com tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar vai variar de 80% a 25% e as temperaturas registram de 14ºC a 33ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios: