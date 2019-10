Semana comeÃ§a com calor de 39Â°C e chuva isolada em Mato Grosso do Sul

Clima Semana começa com calor de 39°C e chuva isolada em Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, a temperatura máxima será de 35°C

Campo Grande amanheceu com céu claro nesta segunda-feira. Foto: Henrique Kawaminami

A última segunda-feira do mês de outubro será de muito calor em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima poderá chegar aos 39°C. Há previsão de pancadas de chuva em áreas isoladas.

Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado e com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura máxima será de 35°C.

Na região sul, a segunda-feira será de céu parcialmente nublado e poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas no final da tarde. A máxima será de 35°C em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Bela Vista, Rio Brilhante, Naviraí, Jardim e Caracol.

Em Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria, Nova Andradina, Bataguassu e Santa Rita do Pardo, a máxima será de 34°C com previsão de chuva à tarde. Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana, a máxima poderá chegar aos 35°C, mas sem chuva. Sonora, Figueirão, Coxim, Jaraguari e Rio Negro, há possibilidade de chuva isolada com máxima de 39°C.