CLIMA Semana começa com calor de 40°C e chuva em todas as regiões de MS Na Capital, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia

Por: Kerolyn Araújo 14/10/2019 às 06:49 Comentar Compartilhar

pital amanheceu com céu claro, mas previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia Foto: Henrique Kawaminami A segunda-feira (14) será de temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, com máximas podendo chegar aos 40°C na região leste. Segundo o (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de pancadas de chuva isoladas todas as regiões. Em Campo Grande e nas cidades da região sul do Estado, o dia será de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima poderá chegar aos 36°C na Capital, Mundo Novo, Naviraí, Angélica, Caarapó, Aral Moreira, Fátima do Sul, Dourados, Ponta Porã e Sete Quedas. Na região do Pantanal, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima será de 39°C em Corumbá, Miranda, Porto Murtinho, Anastácio e Ladário. Em Três Lagoas, Costa Rica, Paraíso das Águas, Nova Andradina, Paranaíba e Água Clara, a previsão também é de chuva a qualquer hora do dia e temperatura máxima de 40°C.