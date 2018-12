Clima Semana começa com calor e sol entre nuvens, chuva só no final da semana Confira aqui as temperaturas previstas para as regiões de MS

Foto: Tero Queiroz

A privisão para esta segunda-feira (10), em Campo Grande é de Sol entre nuvens, mas não haverá chuva, apenas névoa seca e temperatura máxima de 33ºC.

Em Mato Grosso do Sul, o Sol predomina com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no período da tarde. Termômetros devem registar máximas de 37ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em áreas isoladas pode chover pela tarde na região norte (Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora).

Nas cidades de Costa Rica, Paranaíba e Três Lagoas, as máximas serão de 34ºC, em Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 35ºC, em Corumbá, Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana 36ºC, em Dourados, Naviraí e Ponta Porã 37ºC.

Chuva deve chegar ao estado pela região de Sonora e Coxim, a variação deve acontecer com próximo do final dessa semana.

Quinta-feira (13) somente a região sul de MS(Dourados, Amambai, Antônio João, Maracaju, Rio Brilhante) continuam com tempo seco e pouca possibilidade de chuva. Nas demais áreas do Estado o tempo estará mais nublado e com pancadas isoladas de chuva à tarde. As informações climáticas são também do Clima Tempo.