EMPREGO Semana começa com centenas de vagas e salários de até R$ 8,8 mil em MS Confira as vagas para a Capital e interior

Foto: Reprodução

A semana começa com centenas de vagas de empregos para a Capital de Mato Grosso do Sul. Nessa segunda-feira (13), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece vagas para atendente de cafeteria, mecânico para máquinas pesadas e até azulejista. Com salários iniciais de R$ 954 até R$ 2 mil, a depender do cargo.

Há 15 vagas para instalador-reparador de redes e cabos telefônicos , 20 vagas para técnico em enfermagem, além de 10 vagas para vendedor pracista.

Pessoas interessadas devem comparecer com documentos, à sede da Funtrab na Avenida Treze de Maio, nº 2773, no Centro.

As vagas ofertadas ao interior, podem ser verificads na Casa do Trabalhador da sua cidade. Os horários de funcionamentos nesses casos, podem ser conferidos no site da Funtrab.

