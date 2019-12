Oportunidade Semana começa com mais de 600 oportunidades de emprego em MS Para Campo Grande, 188 vagas de emprego

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 622 vagas de emprego para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (09). Dentre elas, 181 em Campo Grande. Tem oportunidades para açougueiro, camareira de hotel, operador de caixa, manicure, manobrista, serralheiro, entre muitas outras.

Há mais de 40 chances para pessoas com deficiência: analista de recursos humanos, atendente de balcão/loja/mercado, auxiliar de escritório, limpeza e linha de produção, camareira de hotel, empacotador a mão, promotor de vendas, telemarketing e repositor em supermercado.

No quadro geral, para a Capital, há vagas para açougueiro, ajudante de pintor, alinhador de pneus, analista de marketing, arte-finalista, atendente de loja/mercado/balcão, auxiliar de confeiteiro e de limpeza, barman, borracheiro, cabeleireiro, churrasqueiro,eletricista, manicure, mecânico, motorista de caminhão e outros.

A lista completa com todas as vagas disponíveis em outras cidade se encontra no site da Fundação do Trabalho. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente na rua 13 de maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.