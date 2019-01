Tempo Semana começa com previsão de pancadas de chuva e trovoadas

Mato Grosso do Sul deve ter uma segunda-feira parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes no centro, norte, nordeste e leste do estado. Demais áreas parcialmente nubladas e possíveis chuvas isoladas. Os termômetros devem marcar até 35ºC em algumas regiões e a umidade do ar variando de 45% a 95%.