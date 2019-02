Tempo Semana começa com previsão de pancadas de chuva no Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê segunda-feira nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes forte no sul e sudeste do Estado. Demais áreas parcialmente nublado e nublado com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer da tarde. A temperatura máxima chegando a 36ºC e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar terá mínima de 45% e máxima de 95%.