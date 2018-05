Tempo Semana começa com tempo firme e baixas temperaturas

Foto: Edemir Rodrigues

Tempo firme com sol entre poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Massa de ar frio deve predominar deixando as temperaturas baixas no Estado com mínima de 3°C e máxima de 26°C.

Possibilidade de geada nos municípios da região Sul e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 8°C (mínima) / 23ºC (máxima)

Campo Grande – 10ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

Corumbá – 11ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 11ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Dourados – 9ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Naviraí – 8ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Nova Andradina – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Ponta Porã – 8ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

Três Lagoas – 9ºC (mínima) / 23ºC (máxima)