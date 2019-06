CLIMA Semana começa fria em MS com mínimas de 12°C em algumas regiões Confira como fica o clima dessa segunda-feira (10) em todo o Estado

Foto: Tero Queiroz

Essa semana começa fria, com céu nublado em Campo Grande, a segunda-feira (10), tem mínimas de 18° e máximas de até 30°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Mato Grosso do Sul, algumas regiões podem atingir mínimas de 12°C e máximas de até 31°C. Em Batayporã, Anaurilândia, Bataguassu, Nova Andradina e Paraíso das Águas, o dia será de céu nublado com mínimas de 16°C e máximas de até 30°.

Dourados, Antônio João, Fátima do Sul, Maracaju, Vicentina e Ponta Porã, registram manhã de céu parcialmente nublado com névoa seca, o tempo abrirá no período à tarde. As mínimas serão de 18°C e a máxima será de 25°C.

São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Figueirão e Sonora, terão dia de céu claro com névoa seca. As máximas nessas regiões poderão chegar aos 31°C.