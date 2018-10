Clima Semana começa quente com previsões de chuva em duas regiões de MS "Máxima de 32°C"

A manhã de segunda-feira começa com muito calor, mas há previsão de chuva para o início desta semana em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira será de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no norte e nordeste do Estado. A mínima é de 18°C e a máxima de 36°C.

Na Capital do Estado o dia será nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima em Campo Grande será de 20°C e a máxima de 32°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 85%. Nas cidades de Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas. Em Corumbá não deve chover.