Semana de Prevenção ao Câncer Bucal em Dourados será de 5 a 9 de novembro

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, por meio do Núcleo de Atenção à Saúde Bucal, com apoio de várias entidades da odontologia (CRO/MS, Governo do Estado e Unigran), estará desenvolvendo, no período de 4 a 9 de novembro, a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal.

De acordo com gerente do Núcleo de Atenção à Saúde Bucal, cirurgião dentista Sérgio Henrique Martins Rôas, o objetivo principal será incentivar ações preventivas, campanhas educativas relacionadas ao tema, disseminando informações atualizadas de forma a desconstruir mitos e conscientizar a população sobre os fatores de risco comprovadamente predisponentes, bem como a cultura de hábitos saudáveis relacionados ao câncer de boca.

Nos dias 06, 07 e 08, todas as unidades básicas de saúde do município estarão priorizando a realização de atividades de atendimento individualizado, através de exames clínicos odontológicos (exame bucal), com finalidade de busca ativa (detecção precoce) de casos suspeitos, bem como encaminhamentos necessários para o diagnóstico definitivo e tratamento adequado quando necessário.

No sábado, dia 09, entre as 7h e 13h, será realizada ação na Praça Antônio João para orientar a população quanto aos fatores de risco e de proteção. Também serão realizados exames bucais. Ainda de forma complementar, haverá capacitação dos profissionais cirurgiões dentistas, auxiliar e técnicos de saúde bucal, na terça, dia 5.

“Estas ações visam à redução da incidência de câncer de boca, pois de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a realização de ações preventivas possa contribuir com a redução em até 25% dos casos até o ano de 2025”, diz Sérgio Rôas.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa de novos casos de câncer de boca para o ano de 2018 era de 14,7 mil novos casos, sendo 11,2 mil em homens e 3,5 mil em mulheres.

“Estas atividades realizadas por equipes de saúde bucal são de fortalecimento da promoção à saúde e ao mesmo tempo prevenção da doença, que são somadas a outras já desenvolvidas durante o ano todo nas unidades de saúde do município, pois a prevenção é sempre o melhor tratamento”, explica o gerente.

PROGRAMAÇÃO

Na segunda, dia 4, haverá a palestra/oficina “como realizar ações de prevenção ao câncer bucal”, direcionado a gerentes de saúde bucal dos municípios de MS, no CRO/MS, em Campo Grande.

Na terça (05), às 13h, a palestra “Diagnóstico precoce de câncer bucal”, com Alcides Moreira Filho, para cirurgiões dentistas da Rede, no anfiteatro do bloco da Unigran. Ainda na terça, a palestra “Atualização teórica em biossegurança na prática odontológica”, com a profª.-dra. Monique Sansão, para auxiliares e técnicos de saúde bucal, também na Unigran.

De quarta a sexta (6 a 8), haverá atividades educativas, distribuição de material educativo, para cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de higiene dental, nas UBS e UBSF, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Também de 6 a 8, das 7h às 11h e das 13h às 17h, serão realizados exames clínicos de detecção de câncer de boca, por cirurgiões dentistas, nas unidades básicas de saúde.

No dia 9, sábado, das 7h às 13h, na Praça Antônio João, serão oferecidos exames clínicos de detecção ao câncer bucal e orientações educativas de prevenção e distribuição de material educativo para a população em geral.