UCDB Semana do Brincar apresenta exposição lúdica e desenvolve atividades com universitários

“Semana do Brincar” realizada pelos acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) iniciou na noite de quarta-feira (24) , com exposições de trabalhos desenvolvidos por eles para crianças, no piso inferiordo bloco A. Exposição segue até sexta-feira (26), e no sábado (27), acontece no Horto Florestal.

Dividido por sala, o projeto é realizado durante todo o semestre com o intuito de estimular brincadeiras, não apenas em crianças, mas manter a interação dos alunos em si. Além disso, a ação se empenha em criar propósitos aos alunos, para que vivenciem o brincar, desenvolvendo a criatividade e ludicidade.

No primeiro dia de evento, além da exposição, os acadêmicos dos cursos realizaram atividades lúdicas na hora do intervalo e envolveram os outros universitários do período noturno. Vitórya Paula, aluna de Pedagogia, contou como é importante a realização dessa proposta: “Às vezes ficamos tão focados na parte teórica, que faz essa interação ser ainda melhor. A hora do brincar é um momento realmente de relaxar e brincar”, afirmou.

Coordenadora do curso de Pedagogia, Ana Paula Melim, falou que o principal compromisso como responsável pela graduação é esse: mostrar aos acadêmicos formas de ser uma pessoa e um profissional melhor. “A formação precisa ter experiência, a gente só aprende efetivamente aquilo que tem um sentido e um significado” garantiu. Mais informações a respeito da “Semana do Brincar” entre em contato pelo número (67) 3312-3419.