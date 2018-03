Semana inicia com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul Semana inicia com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul

A última semana de março inicia com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Estado (Cemtec).

Com exceção das regiões Central e Oeste, as chuvas serão registradas nesta segunda-feira (26.3) em todo o Estado. Ao longo do dia as chuvas poderão ser fortes no Norte, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul, ocasionado pelo deslocamento de uma frente fria.

Veja a temperatura prevista para algumas cidades:

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Corumbá – 26ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 15ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Coxim – 19ºC (mínima) / 29ºC (máxima)