Emprego Semana termina com 194 vagas na Funtrab, 20 para operador de caixa Os interessados em se cadastrar na Funtrab na Capital devem ir à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 à 17h30

Operador de Caixa recebe dinheiro de cliente em supermercado da Capital Foto: Paulo Francis

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) termina a semana com 194 vagas disponíveis para Campo Grande. As 10 oportunidades para motorista de ônibus rodoviário oferecidas na quinta-feira ainda não foram preenchidas, bem como as 20 para operador de caixa.

Ainda há oportunidades para consultor de vendas (14). Para quem trabalha como eletricista, de veículos ou industrial, há 6 vagas.

Os interessados em se cadastrar na Funtrab em Campo Grande devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para pessoas com deficiência.