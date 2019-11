Interior Semed realiza VIII Noite Cultural Especial da Reme

Sétima edição da Noite Cultural Especial, realizada ano passado, reuniu dezenas de escolas e centros de educação infantil Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

Na próxima quarta-feira, 27 de novembro, a partir das 19 horas, o Salão de Eventos da Unigran vai ser palco da VII Noite Cultural Especial, com o tema Show de Talentos. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Educação Especial (Nuedesp), professoras de Atendimento Educacional Especializado (AEE) das Salas de Recursos Multifuncionais das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, juntamente com as equipes escolares das unidades nas quais atuam.

A realização tem como objetivo promover um espaço de inclusão artística e cultural, promovendo a reunião de alunos com e sem deficiência, das escolas municipais e Ceim’s, para apresentações culturais de várias modalidades (canto, dança, dramatização…). A Reme conta atualmente com 704 alunos com deficiência matriculados nas escolas e Ceim’s.

A proposta é incluir crianças com deficiência no universo de outras crianças de forma que saibam lidar umas com as outras respeitando as limitações e diferenças, quebrando paradigmas e demonstrando que potencialidades podem ser desenvolvidas quando as oportunidades são oferecidas.

O tema do evento deste ano “Show de Talentos” foi pensado e escolhido pelo grupo do AEE, com o propósito de evidenciar nas apresentações os talentos contidos em cada participante, oportunizando em um momento único, um espaço de expressão, onde as potencialidades dos alunos atendidos pela Educação Especial sejam valorizadas pela sociedade douradense.

Serão 13 apresentações artísticas no palco, envolvendo 30 unidades escolares, escolas e Ceim’s. Haverá um elenco de 272 alunos nas apresentações no palco, mais professores AEE, professores AE e estagiários.

Há uma expectativa de público em torno de mil pessoas, para prestigiar o evento, uma vez que o quantitativo de público vem aumentando a cada edição.