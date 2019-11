Dourados Semifinais do Interdistrital ocorrem no próximo domingo

Neste domingo (24), ocorre as duas partidas de volta válidas pelas semifinais da 18ª edição do Campeonato Interdistrital de futebol de campo.

No estádio Fradique Corrêa, em Vila Vargas, a AAVF (Associação Atlética Vila Formosa) vai atrás de um milagre para se classificar a final. A equipe faz o jogo de volta com a AAVV (Associação Atlética Vila Vargas) precisando vencer por quatro gols de diferencia, uma vez que no jogo de ida perdeu em seus domínios por quatro a um. Caso o time de Vila Formosa vença por três gols a decisão será por meio da cobrança de penalidades máximas.

Já a Vila Vargas, para ir para a sua segunda decisão consecutiva, jogará por um empate, podendo até perder por dois gols de diferença.

EM ABERTO

No confronto de volta que será realizado no estádio Ataíde Pimenta dos Reis, no distrito do Panambi, Veteranos Panambi e o Esporte Clube Cooperativa da Vila São Pedro, estão em igualdade de condições, uma vez que no jogo de ida, no estádio Tácito Pace, em Indápolis, o placar não saiu do zero.

Neste confronto, um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Quem vencer fará a grande final contra o vencedor do confronto AAVV e AAVF.

A final está marcada para acontecer às 15h do dia 1º de dezembro, depois da decisão do terceiro lugar, marcado para as 13horas. A final será realizada no estádio da equipe que fizer a melhor campanha em pontos somados ao longo da competição.

Haverá troféus e medalhas para os três primeiros colocados e troféu para o melhor goleiro e também para o artilheiro.

O 18º Interdistrital contou com a participação de nove equipes, distribuídas em três grupos de três, e teve início no dia 4 de agosto.

O Campeonato Interdistrital Funed de futebol de campo tem o apoio da Prefeitura de Dourados, por meio das secretarias de Saúde, de Educação e de Serviços Urbanos, Guarda Municipal e Polícia Militar.