Sul-Mato-Grossense Semifinais do Sul-Mato-Grossense de Futebol iniciam nesta quarta-feira Os campeões disputarão a fase final prevista para acontecer nos dias 14 (turno) e 21 (returno) deste mês

Nesta quarta-feira (3.4) começam as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, temporada 2019.O Aquidauanense recebe o Comercial no Noroeste e o Sete de Setembro joga contra o Águia Negra no Chavinha (Itaporã) ambos os jogos às 15h (horário local).

Já no domingo (7.4), o Comercial encara o Aquidauanense no Morenão às 15h, enquanto o Águia Negra recebe o Sete de Setembro no Ninho da Águia às 17h. Pela melhor campanha durante toda a competição, Comercial e Águia Negra jogam por dois empates para a classificação.

Os campeões disputarão a fase final prevista para acontecer nos dias 14 (turno) e 21 (returno) deste mês. O Estadual de futebol é organizado pela Federação de Futebol de MS (FFMS), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).