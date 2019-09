LGBTs+ Seminário sobre suicídio e violência na população LGBTs+ contou com três palestras nesta quinta

Na manhã desta quinta-feira (19), um seminário sobre suicídio e violência na população LGBTs+ ocorreu no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Dourados e contou com ampla participação da sociedade. Três palestras foram ministradas por profissionais da área.

A coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas LGBTs+, Cláudia Assunpção, abriu o evento e falou sobre a preocupação em torno desse assunto, diante de várias tentativas de suicídio por este público ocorridas em Dourados.

Ela destacou que a situação se torna mais preocupante, quando o público LGBTs+ carece de acolhimento humanizado pelos familiares e pelo poder público.

O psiquiatra Teodoro Custódio da Silva Junior falou sobre prevenção ao suicídio. Na abordagem, ele destacou que a “epidemia” tem atingido várias pessoas, várias classes sociais e entre o publico LGBTs+, o fator de risco acaba por ser maior pelo preconceito enfrentado, falta de aceitação muitas vezes dentro da própria família e uso excessivo de álcool e drogas.

O profissional enfatizou que o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) trabalha no atendimento a saúde mental em Dourados e explanou ainda sobre alguns encaminhamentos neste âmbito, no município.

Ele ressaltou ainda que, identificadas crises emocionais ou pessoas com planos de suicídio, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) realiza atendimentos emergenciais e o Samu (Serviço Móvel de Atendimento) pode ser acionado.

Ainda durante o evento, Cláudio Antônio Sorondo Dias, especialista em Distúrbios da Comunicação Humana, abordou o tema “Implicações da Atividade Laboral, depressão e suicídio no funcionalismo público”. A psicóloga Bruna Paes de Barros falou sobre o tema “Sofrimento e Preconceito, a Coragem de ser”.

A educação e a cultura como aliados a “valorização da diversidade” foi um ponto enfatizado pelo Núcleo de Políticas Públicas para o Público LGBTs+ durante o Seminário.

O Núcleo de Políticas Públicas para o Público LGBTs+ de Dourados atende via contato: (67) 3411-7772 e 99903-7506 /99184-1313.