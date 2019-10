Vagas Senac Ponta Porã oferece vagas para cursos variados em outubro Na área da informática uma das opções é o curso Excel Completo, com duração de 70 horas.

Para o mês de outubro, o Senac Ponta Porã oferece oportunidade de qualificação em diversos cursos nas áreas da informática, beleza e gastronomia. Opções para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou atualizar o perfil profissional.

Na área da informática uma das opções é o curso Excel Completo, com duração de 70 horas. O curso capacita o aluno para criar planilhas no Excel, utilizando recursos e ferramentas básicas e avançadas para otimizar consultas, cálculos e agilizar os processos de trabalho. As aulas têm início dia 07 de outubro, no período noturno.



Outro curso é o Pacote Office, que capacita o aluno a criar documentos no Word, elaborar planilha eletrônica no Excel e apresentação de slides no Power Point. O aluno aprende ainda a adicionar efeitos de transição e animação, a gerar índices, a organizar dados com filtros avançados e demais funcionalidades básicas dos aplicativos. As aulas serão de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, com início dia 08 de outubro.

Tem também opções na área da gastronomia, uma delas é Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 07 de outubro, no período noturno. O curso vai aperfeiçoar o profissional, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde dos consumidores.

A unidade oferece ainda Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, com carga horária de 21 horas. Tem como objetivo ensinar ao aluno as técnicas de preparo, montagem e apresentação de sushi e sashimi. O curso é voltado para o público em geral e profissionais da área de alimentos e bebidas. O curso tem início dia 21 de outubro e será realizado às segundas e terças, das 19h às 22h.

Para quem gosta de cuidar do próprio visual, tem o curso de Automaquiagem para Festas, que ensina técnicas avançadas para makes de festa, com dicas sobre higienização da pele, pincel certo para o efeito desejado, efeitos de contorno do rosto, como usar sombras coloridas, uso do brilho na maquiagem de festa, acabamento com delineador e cílios postiços, entre outros. O curso será realizado dia 18 de outubro, das 18h às 22h.

Ainda na área da beleza tem o curso de Automaquiagem, com início dia 21 de outubro, no período noturno. O aluno vai aprender desde o básico da maquiagem, uma pele perfeita com aspecto natural, a aplicação correta de cada produto, a dicas mais elaboradas, como os pincéis e seus efeitos específicos e diversos truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.