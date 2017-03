Em pauta Senado vota documento de identificação única

Proposta do Executivo que institui um único documento de identificação pessoal, já aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser votada nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania do Senado.

O objetivo do projeto é criar um só registro civil, válido em todo território nacional, que substitua carteira de identidade, CPF e título de eleitor.

A vantagem da iniciativa é facilitar a vida dos cidadãos, segundo o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.

A impressão do novo documento, com uso de tecnologia de cartão magnético, ficará a cargo da casa da moeda, sendo gratuita a emissão da primeira via.

O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, será responsável por armazenar e gerir a base de dados da identificação civil nacional e utilizará informações biométricas, colhidas na própria Justiça Eleitoral.

O novo documento incluirá, entre outras informações, nome, sexo, data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador direito, órgão emissor, local e data de expedição. (Com EBC).