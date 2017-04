Educação Senai abre inscrição para 22 cursos em Campo Grande

Foto: Divulgação

O Senai de Campo Grande está com inscrições abertas para 22 cursos nas áreas de gestão e logística, mecânica industrial, segurança e eletricidade, automotiva e vestuário. As aulas são voltadas para profissionais de diferentes perfis, desde os mais jovens, interessados em capacitação para ingressar no mercado do trabalho, até para o trabalhador que busca se atualizar e acompanhar as inovações tecnológicas, bem como para aquele que visa desenvolver uma competência específica para atuar em determinada função.

Na modalidade iniciação profissional, estão disponíveis os cursos de fundamentos de logística e fundamentos da mecânica industrial, que têm as aulas são presenciais no período noturno. Entre os cursos de aperfeiçoamento profissional há vagas para gestão de estoques, NR 10 - segurança em instalação e serviços em eletricidade, inversores de frequência e soft-starter e NR 35 - segurança no Trabalho em altura.

No caso dos cursos de qualificação profissional, estão abertas turmas dos cursos de assistente de logística, inspetor de qualidade, controlador e programador de produção, assistente de planejamento e controle da produção, assistente de contabilidade, torneiro mecânico, mecânico de usinagem convencional, manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos, ajustador mecânico, lubrificador industrial, soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono, eletricista instalador residencial, eletricista industrial, eletricista de automóveis, instalador de acessórios automotivos e costureiro sob medida.

Interessados em se matricular em um dos cursos disponíveis podem buscar mais informações sobre a carga horária, data de início e período em que as aulas são oferecidas pelos telefones (67) 3312-9400 ou 3312-9416 ou, ainda, comparecer pessoalmente à secretaria de atendimento ao público do Senai de Campo Grande.

Serviço – O Senai de Campo Grande fica na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, no Bairro Amambaí, ao lado do Edifício Casa da Indústria