SENNA DAY Senna vive: após 25 anos da morte, piloto será homenageado em Interlagos Homenagem também em Ímola, onde morreu aos 34 anos

Interlagos será palco do festival "Senna Day", em homenagem aos 25 anos da morte do inesquecível Ayrton Senna, o evento acontecerá nesta quinta-feira (02) com atividades voltadas ao público, com simuladores de corrida, exposição de itens do tricampeão mundial e apresentações musicais.

Outro ponto de homenagens será em Ímola, na Itália, lugar onde o piloto morreu após se chocar contra um muro de concreto enquanto fazia o percurso pelo GP de San Marino, no dia 1º de maio de 1994. Ao fazer a a curva Tamburello, sua Willians FW16 apresentou saiu da pista, quando Senna bateu a aproximados 200 minutos por hora contra um muro de concreto ao sair da pista. Uma mussa será realizada na quinta feira, com início as 14h17, horário exato do acidente.

Apesar da lembrança triste pela morte, em Ímola o piloto ganhou três corridas da Fórmula 1 (1988, 1989 e 1991). No autódromo há um museu com uma parte dedicada ao brasileiro, além de uma estátua. Piloto de Fórmula 4, o brasileiro Enzo Fittipaldi, de 17 anos, visitou a pista recentemente para se inspirar em um dos ídolos que tem na carreira.

"Para mim foi muito especial a visita, porque ele é um dos meus ídolos. Sempre assisto vídeos dele pilotando. Foi emocionante passar ao lado do local do acidente. Tem muitas flores, fotos e mensagens do mundo inteiro deixadas por fãs. É um local de muita energia e você sente paz. Só se ouve os passarinhos cantando, o vento soprando nas árvores. É muito especial mesmo", contou. "Senna foi muito rápido na chuva, assim como é exemplo na disciplina e dedicação que teve pelo esporte. Ele era muito incrível", disse.

Em Ímola, além da missa, haverá uma visita guiada à pista e aos boxes. O autódromo está fora do calendário da Fórmula 1 desde 2006 e nos últimos anos tem recebido principalmente corridas de categorias italianas e provas de atletismo.

A festa em Interlagos começará às 7h. Ao longo do dia, as atividades terão recreação para as crianças, baterias de kart, shows musicais e a experiência de uma volta onboard em Interlagos narrada pelo próprio Senna.