Cárcere Sequestrador roubou camionete, se envolveu em acidente em BR e fugiu A vítima de 23 anos era mantida em cárcere e só foi liberada depois que os comparsas do bandido ficaram sabendo do acidente

Era um sequestrador quem dirigia a caminhonete Chevrolet S-10 preta, de placas QAO-7333, que se envolveu em acidente com três veículos, na manhã do último sábado (2), na BR-163, na saída para São Paulo, próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Campo Grande. O motorista fugiu e abandonou o veículo.

A vítima, de 23 anos foi amarrada, e ficou assim por quatro horas. Só foi liberada depois que os comparsas do bandido ficaram sabendo do acidente, sefundo as informações recebidas pelo Campo Grande News.

O Campo Grande News apurou que quatro pessoas foram presas, entre as quais estaria uma mulher. A família da vítima contou que, por volta das 3h30, o rapaz seguia pela Rua Ceci, quando na esquina com a Rua 21 de Abril foi abordado por quatro homens, um deles armado, em um veículo Volkswagen Voyage prata. Três suspeitos entraram na caminhonete, mandaram a vítima ir para o banco traseiro, enquanto um deles assumiu a direção. O condutor do Voyage foi embora.

A rapaz foi levado pelos criminosos para uma área de mata na saída para Sidrolândia. Lá, teve as mãos amarradas para trás com fita crepe e sob ameaça foi obrigado a tomar um remédio para dormir, conforme relatado. Enquanto isso, um dos suspeitos fugiu levando a S-10. No trajeto, aconteceu o acidente.

Segundo os familiares do jovem, os criminosos agiam o tempo todo com violência. No fim do cácere, orderam que o rapaz esperasse meia hora para poder deixar o local. Ele foi para a rodovia, onde pediu ajuda a funcionários de fábrica na região.

Enquanto a família registrava o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga foi informada que o veículo havia se envolvido no acidente.