Capital Será aberto concurso para Polícia Municipal com 350 vagas, afirma Secretário de Segurança A previsão de abertura é para o próximo ano

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

O secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, anunciou, nesta terça-feira (23), a realização de um concurso público para o preenchimento de 350 vagas na Polícia Municipal de Campo Grande. Segundo ele, a abertura do certame foi autorizada pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e edital será publicado no próximo ano.

Azambuja fez o anúncio durante a solenidade de lançamento da Polícia Municipal, antiga Guarda Municipal realizada hoje no no Comando da Polícia Municipal no bairro Carandá Bosque.Durante o evento, foi realizada a entrega de armamento letal, de calibre permitido em lei, para 280 agentes.

“Estamos preparando para a valorização dos guardas um plano de cargos e carreira e trabalhando com câmeras de videomonitoramento e compra de viaturas para aumentar as rondas”, declarou o secretário.

Ainda segundo Azambuja, atualmente Campo Grande conta com 1180 policiais municipais. Deste total, 50% já devidamente capacitados e armados para atender as ocorrências. Eles atuam na guarda de patrimônios e em rondas preventivas.

Fonte: Correio do Estado.