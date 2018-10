Oportunidade Será publicado ainda este ano edital de concurso de perito da Polícia Civil com 170 vagas "Estamos contratando também cerca de mil agentes penitenciários", acrescentou o secretário Édio Viegas

Reunião de representantes dos sindicatos e categorias da Perícia foi realizada para tratar datas e fases da prova Foto: Reprodução/Correio do Estado/Divulgação

O secretário estadual de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, disse ao site Correio do Estado, nesta quinta-feira (25), que o edital do concurso com 170 vagas para agentes científicos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deverá ser publicado no dia 03 de dezembro.

Segundo o site, ele se reuniu ontem com representantes dos sindicatos e categorias da Perícia, onde tratou-se sobre as fases e datas da prova.

O secretário ainda disse me reunião, ques das 170 vagas, 40 são para o cargo de perito criminal; outras 40 para perito médico legista; mais 40 para perito papiloscopista; e 50 para agente de polícia científica.

“Fizemos concurso para Polícia Civil, contratamos delegados e agentes de polícia e estamos concluindo os concursos da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Além disso, estamos contratando também cerca de mil agentes penitenciários. Deste total, 400 já estão trabalhando e outros 500 estão em curso de formação e devem ingressar no serviço em 2019”, declarou o secretário.

Ainda não há informações sobre a banca que vai realizar o concurso ou outros detalhes do certame.

