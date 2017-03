Dentro do Prazo "será uma obra com início e fim", afirma Reinaldo sobre Hospital de Três Lagoas

O canteiro de obras no terreno escolhido para construir o Hospital Regional de Três Lagoas já começa a tomar forma. Máquinas da construção civil estão a postos na área de mais de 26 mil m² do Distrito Industrial, na BR-158, e operários já preparam as primeiras etapas para a edificação do prédio de três pavimentos e 138 leitos. Nesta quarta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja visitou o local onde será erguida a unidade de saúde e disse querer concluir a obra em um ano, mesmo com o contrato prevendo prazo de dois para o término.

“A construção começa imediatamente. Já temos todo o recurso disponível, sendo que a obra custará R$ 56,4 milhões ao Governo do Estado. Esses recursos são próprios, parte é empréstimo do BNDES, mas o Governo terá que pagar. Esse dinheiro está em uma conta específica e não tenho dúvida que será uma obra com início e fim, e entregue antes do tempo previsto para conclusão”, garantiu Reinaldo.

O Hospital Regional de Três Lagoas será referência em saúde para a Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Ele funcionará com estrutura de atendimento para moradores de pelo menos 10 cidades: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria, além de Três Lagoas.

Serão 138 leitos, divididos entre pré-parto, parto e pós-parto; indução e recuperação de pacientes; observação pediátrica; observação de paciente; observação psiquiátrica; UTI cirúrgica; UTI clínica; enfermarias; internação de isolamento; semicrítico; preparo e recuperação pós-anestésica; e observação e recuperação do paciente. (Com assessoria).