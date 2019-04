Série B Série B começa nesta sexta com quatro jogos

A bola vai rolar para os campeonatos nacionais! Nesta sexta-feira (26), o Brasileirão Série B tem seu pontapé inicial com quatro confrontos que já prometem movimentar o país. Os 20 clubes começam suas trajetórias em busca do acesso à Série A e lutando contra o rebaixamento. Os primeiros jogos do dia começam às 18h15 (MS). No Germano Kruger, em Ponta Grossa/PR, o atual campeão da Série C, o Operário, recebe o América-MG, que foi rebaixado no último ano. Em Pelotas/RS, no Bento Freitas, o Brasil-RS encara o Bragantino.

Um pouco mais tarde, às 20h30 (MS), o Oeste visita o Sport na Ilha do Retiro e o Atlético-GO vai até Sorocaba/SP para enfrentar o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro.

Na temporada passada, o equilíbrio que marca a competição foi visto mais uma vez e a decisão do acesso ficou para a última rodada. No fim, cinco times chegaram com chances de conquistar a vaga na Série A e a emoção tomou conta da 38ª rodada.

Do segundo colocado, CSA, até o sexto colocado, Atlético-GO, foram apenas três pontos de diferença. O título ficou com o Fortaleza de forma antecipada, que terminou o campeonato com 71 pontos.

Quem subiu da Série C 2018: Operário, Cuiabá, Bragantino e Botafogo-SP.

Quem desceu da Série A 2018?: Sport, América-MG, Vitória e Paraná.