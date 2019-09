Suicídio e depressão Série de palestras fará alerta sobre prevenção ao suicídio e depressão

Para alertar os servidores públicos sobre a importância da valorização da vida, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), por meio do Escritório de Gestão Pública, vai promover durante o mês de setembro uma série de palestras voltadas à prevenção do suicídio que, de acordo com o Ministério da Saúde, mata cerca de 11 mil pessoas por ano no Brasil.

Inédito, o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em alusão ao Setembro Amarelo registrou 62804 mortes por suicídio no Brasil entre os anos de 2011 e 2015, sendo 79% homens e 21% mulheres.

Com o tema “Diga Sim à vida” as palestras serão ministradas pelas psicólogas Natielle Braga, pós-graduada em Terapia Cognitivo Comportamental e especialista em dependência química e métodos de prevenção ao suicídio, além da profissional de educação física, e Carolina Salles, especialista em Wellness Saúde, que fará uma dinâmica motivacional com os participantes.

Para o secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis, o assunto é delicado e precisa ser debatido. “Cuidar da saúde mental é essencial. Nosso objetivo é levar conhecimento e esclarecimentos sobre esse tema que precisa ser debatido entre os colegas de trabalho, entre os amigos e dentro de casa”, ressaltou.

A ação, em alusão à campanha Setembro Amarelo, passará pelos órgãos e autarquias estaduais. Informações através do e-mail: icorrea@segov.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3318-1149.

Confira a agenda: