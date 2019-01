Golpe Sertanejo é drogado, cai em golpe e perde R$ 300 mil Os bandidos roubaram joias e o cantor foi ameaçado, chantageado e extorquido

O cantor sertanejo Jads, da dupla Jads & Jadson, está vivendo um drama.

É que durante uma visita do cantor ao Espírito Santo, ele acabou sendo vítima do famoso "Boa Noite Cinderela". O caso aconteceu em outubro, quando Jads estava em Serra, na Grande Vitória.

Agora, dois meses depois, a polícia prendeu os primeiros suspeitos.

No dia do golpe, o sertanejo foi até uma região de bares na Praia do Canto, em Vitória. Ele conheceu dois rapazes e foi drogado por eles. Os bandidos roubaram joias e o cantor foi ameaçado, chantageado e extorquido.

A polícia estima que ao todo o cantor tenha perdido R$ 300 mil.

A dupla não vai se pronunciar e está colaborando com as investigações.