Telefonia móvel Serviço de telefonia móvel registra 2,9 milhões de linhas ativas em MS Na comparação com agosto de 2018, a redução foi de 239.784 linhas, queda de 7,43%, de acordo com a Anatel

O serviço de telefonia móvel fechou agosto com 2.987.417 linhas em operação, de acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Em um mês, foram desligadas 27.814 linhas, redução de 0,92%.

Na comparação com agosto de 2018, a redução foi de 239.784 linhas, queda de 7,43%. Em relação ao oitavo mês do ano anterior, o serviço atingiu redução de 9,49%, com 313.331 linhas desligadas.

No levantamento nacional, o Brasil fechou agosto com 228,25 milhões de linhas móveis, menos 337,01 (-0,15%) na comparação com julho e redução de 6,11 milhões (-2,61%) nos últimos 12 meses. Em agosto, 122,35 milhões das linhas móveis eram pré-pagas, 53,6% do total, e 105,90 milhões pós-pagas, 46,4%.

Em agosto de 2019, a Vivo teve a maior participação de mercado com 73,67 milhões de linhas em operação (32,28% do total) seguida da Claro com 56,51 milhões (24,76%), da Tim com 54,68 milhões (23,96%) e da Oi com 37,51 milhões (16,43%). As demais operadoras móveis detinham 5,88 milhões de linhas (2,57%).

Com exceção da Claro que teve um acréscimo de 33,37 mil linhas entre julho e agosto de 2019 (+0,06%), as quatro grandes operadoras móveis nacionais apresentaram diminuição no total de linhas em operação tanto na variação de julho a agosto quanto nos últimos 12 meses.