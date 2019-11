Saúde Pública Serviços de Oncologia da Cassems e CTCD são habilitados pelo Ministério de Saúde

Deverá ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União, portaria do Ministério da Saúde que garante a habilitação e credenciamento do Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) junto ao Sistema Único da Saúde (SUS).

A informação foi prestada pela secretária municipal de Saúde, Berenice Machado de Souza. Ela acrescentou que na mesma portaria será habilitado o CTCD (Centro de Tratamento do Câncer de Dourados) para atender os serviços de radioterapia de complexo hospitalar.

O pedido de credenciamento foi feito em 2017, mas antes o Ministério da Saúde exigiu a desabilitação do Hospital Evangélico na prestação dos serviços em oncologia.

Com esta nova habilitação e credenciamento, segundo Berenice, Dourados que já atende serviços de Médica e alta Complexidade (MAC) para mais de 30 municípios da região, passará a receber mais recursos do Ministério da Saúde para o tratamento câncer, uma vez que haverá o processo de produtividade devido à demanda dos serviços que é contínua.