Detran-MS Servidor sai fora do ar e serviços do Detran-MS são interrompidos A falta de conexão ao banco de dados nacional acontece em todo o Estado

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que está com todos os serviços fora do ar nesta segunda-feira (14). O motivo é a falta de conexão com o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), o que prejudica alguns procedimentos do órgão.

Os serviços interrompidos vão de vistoria e transferência de veículos, emissão de CRLV, CRV e CNH, além da liberação de veículos. A falta de conexão ao banco de dados nacional acontece em todo o Estado.

O órgão ressalta que antes de ir a uma agência do órgão, os usuários devem ligar para o setor de Call Center pelo (67) 3368-0500.