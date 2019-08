Agepen Servidores da Agepen participam de capacitação específica na área de inteligência

Com foco na qualificação de agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul, teve início o 1º Curso Operacional de Inteligência do Sistema Penitenciário (COISP). A abertura oficial foi realizada, nesta segunda-feira (12.8), em Campo Grande.

Promovido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP) e da Escola Penitenciária (Espen), a qualificação tem o apoio da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); do 6º Batalhão de Inteligência Militar do Exército Brasileiro; e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Ao todo, 24 servidores da Agepen de diferentes áreas de atuação, da capital e interior, estão participando do curso que terá duração de cinco dias, totalizando 48 horas/aula. O objetivo é qualificar os agentes, com foco no serviço de inteligência e no aprimoramento de técnicas específicas voltadas à realidade do sistema prisional.

Durante a solenidade de abertura, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou que o trabalho de inteligência envolve todos os profissionais que estão dentro de uma unidade penal, por isso é muito relevante estender esse curso a agentes de outras áreas. “Estamos preparando nossos servidores para combater qualquer ação que venha a prejudicar o sistema penitenciário e a sociedade, e para isso temos que ter parcerias como essas que firmamos com a Polícia Militar, Depen e Exército”, agradeceu o dirigente.

Já o gerente de Inteligência do Sistema Penitenciário, agente Pedro Paulo Prieto, falou sobre a importância do trabalho integrado entre as forças da segurança pública. “Trabalhamos em parceria com setores de inteligência de todo o país, cada informação é crucial para o desenvolvimento de um trabalho preciso e efetivo. A ideia desse curso é nos manter ainda mais alinhados e unidos, por isso agradeço o empenho e dedicação dos servidores penitenciários pela disponibilidade se estar buscando o conhecimento”, disse.

Presente no evento, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, ressaltou a importância da busca constante pelo conhecimento e o papel de cada instituição pertencente à segurança pública. “Aqui será uma troca de informação, porque também aprendemos com as experiências do outro durante as capacitações. Todos nós temos nossa importância nesse trabalho grandioso que é o da segurança pública, cada um dentro da sua atuação, com certeza colabora bastante, por isso é salutar essa troca de informação”, afirmou.

Segundo o comandante do BOPE, major Wilmar Fernandes, a ideia inicial era fornecer um dos cursos da corporação. “Após a demanda apresentada pelos servidores da Gisp, decidimos ir além, fazer um curso específico para os agentes penitenciários com a ajuda do BOPE e acredito que aí deu bastante certo e organizamos esse curso bem completo”, informou, parabenizando os servidores da Agepen pela iniciativa em estar buscando conhecimento.

Dentre os temas que serão abordados durante o curso estão gerenciamento de crises; procedimentos em ocorrências envolvendo explosivos; ocorrências críticas em unidades prisionais; técnicas de procedimentos com armas de fogo; armamento; atendimento pré-hospitalar de combate; e técnica operacional de entrevista.

A capacitação é voltada para servidores que atuam na GISP e também contará com agentes penitenciários de diferentes unidades penais das áreas de Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia.

Também esteve presente na solenidade da abertura, o agente federal de execução penal, Marcelo Pereira da Silva, representando a direção da Penitenciária Federal de Campo Grande; além de diretores de unidades penais da capital e do interior.