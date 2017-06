Sangue Bom Servidores do Estado realizam doação de sangue nesta quinta-feira

Servidores do Poder Legislativo estão convidados a participar da campanha “Doar Sangue é um Gesto de Humanidade", que ocorre nessa quinta-feira (22), no Hemosul-MS, em Campo Grande (MS). Os interessados que já preencheram a ficha cadastral terão um van à disposição para levá-los ao Hemosul, com saídas da Assembleia Legislativa às 8h30 e às 14h30.

A ação faz parte de uma mobilização nacional para doação de sangue, no “Junho Vermelho”, com a comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue em 14 de junho. A coordenadora da ação, Ignez Stephanini, relembra que o servidor que não puder doar nessa quinta-feira, será bem-vindo em quaisquer dias úteis, das 7h às 17h, ou sábados 7h às 12h, na unidade da Rede Hemosul que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro de Campo Grande.

"Sabemos como é importante esse gesto de solidariedade para tantas pessoas e, muitas vezes, basta um estímulo para que a gente contribua", afirmou. Para doar sangue é preciso estar bem alimentado, apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e mais que 50 quilos. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com um intervalo mínimo de três meses.

Saiba mais sobre doações de sangue clicando aqui. No momento que o servidor for doar, também é possível se cadastrar no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Transplante de medula óssea é a única esperança de cura para milhares de portadores de leucemia e algumas outras doenças do sangue, já que a média de chances de encontrar um doador compatível é de um para cada 100 mil pacientes.