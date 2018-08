TCE MS Servidores do TCE-MS têm tarde especial em comemoração ao Dia dos Pais

A celebração da data reuniu os servidores no auditório da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX) nesta quinta-feira, 09 de agosto, para uma tarde especial que teve em sua programação palestra, sessões de massagens com aparelhos, dentre outros. O evento que faz parte do “Programa Servidor Saudável” é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo garantir mais saúde, bem-estar físico e psicológico aos funcionários do TCE-MS.

Na abertura, o Coordenador Geral da Escola, Ben-Hur Ferreira, destacou que a realização do Programa Servidor Saudável, só está sendo possível em razão do apoio dado pelo Presidente da Corte, conselheiro Waldir Neves e do Vice-Presidente e Diretor Geral da ESCOEX, conselheiro Ronaldo Chadid: “Além de contarmos com um Tribunal de Contas que investe na capacitação dos servidores e gestores públicos, que investe na modernização de ferramentas e agilidade da fiscalização do erário público, a administração do TCE-MS por meio dos conselheiros têm investido, também, no ser humano, promovendo momentos como este, de reflexão, conhecimento na busca de mais saúde para os seus servidores”.

Com o tema “O Autoconhecimento e o Equilíbrio das Emoções”, o psiquiatra Beverly Martinez deu início à explanação abordando sobre as emoções e as diferentes maneiras de como atuar de forma preventiva diante dos transtornos psicológicos. “O objetivo da palestra é desmistificar os sintomas psiquiátricos mais comuns, que na realidade são as emoções, e também o tratamento e as outras terapias envolvidas na recuperação do afeto”.

Para Beverly, não é suficiente que o paciente seja tratado somente com medicação, para ele o mais importante é que haja a mudança na mente e consequentemente no comportamento da pessoa. “Existem pessoas que têm o componente biológico mais pesado do que outras, e a realização desse evento é para aliar a porção saudável desse paciente não importando quão grave ele esteja, por isso, a ideia é tentar trazer com essa conversa hoje aqui, de uma forma simples algo que eu construo no dia a dia com o paciente em meu consultório”.

Na palestra que assumiu mais o tom de conversa, com perguntas feitas pelos servidores, o psiquiatra abordou sobre as diversas emoções que povoam a mente humana e apresentou algumas maneiras de como lidarmos com elas. “Depressão, ansiedade, medo, pânico, raiva e compulsão são algumas das emoções que todo ser humano normal apresenta em uma determinada situação ou momento da vida, e isso não quer dizer que essa pessoa está doente, são emoções inerentes do ser humano”.

Além da palestra, em homenagem alusiva ao Dia dos Pais, a programação da tarde contou com a apresentação de uma poesia feita pela Coordenadora de Capacitação e Extensão da ESCOEX, Serley dos Santos e Silva. Foi feito aos servidores sorteio de brindes voltado para o público masculino, sessão de cuidados com a pele masculina, cabelo e barba, e ainda no encerramento, puderam saborear um delicioso coffee break.

Servidor Saudável – o programa conta com o apoio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Assessoria de Comunicação, além do setor de Saúde do TCE-MS. É um projeto que tem o objetivo de garantir o bem-estar psicológico e físico dos servidores, dois elementos que quando negligenciados, podem fazer a diferença na vida pessoal das pessoas e refletir em seu local trabalho.