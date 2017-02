Pagamento Servidores públicos estaduais já podem sacar salários de janeiro

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Com o compromisso de manter o pagamento da folha salarial em dia, o Governo do Estado informa que o salário dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul está disponível para saque precisamente neste dia 1º de fevereiro, quarta-feira.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), a parcela refente aos salários foi depositada na terça-feira (31) e está disponível para saque a partir de hoje. O valor líquido depositado referente a folha de janeiro é de aproximadamente R$ 240 milhões.

Conforme informações da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), compõe folha de pagamento cerca de 70 mil funcionários públicos divididos entre ativos e inativos, além de 3,4 mil pensionistas.