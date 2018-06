'Prêmio de Gestão Pública' Servidores públicos estaduais tem até sexta-feira para se inscrever "R$ 24 mil em premiações para práticas e ideias inovadoras"

Encerra nesta sexta-feira (29.6) o prazo para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul se inscreverem no XIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, que irá distribuir R$ 24 mil em premiações para práticas e ideias inovadoras que tragam modernidade à gestão pública.

Serão contemplados seis projetos vencedores em duas modalidades:

“Práticas Inovadoras de Sucesso”, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis;

“Ideias Inovadoras Implementáveis” que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos e significativos em pelo menos uma das diretrizes do mapa estratégico do Governo que envolve os eixos social, econômico e ambiental, infraestrutura e gestão.

Para o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo, Wilton Paullino Júnior, além de identificar e divulgar melhores práticas da administração pública, o prêmio Sul-mato-grossense de Gestão Pública, tem o objetivo de fomentar a busca de soluções para os problemas diários, incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho, e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

Os servidores podem se inscrever de forma individual ou coletiva no site da Escolagov até às 23h59 do dia 29 de junho. O participante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados, para concluir o procedimento. Após o envio, o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela onde constará o protocolo de envio. Informações no telefone (67) 3321-6100.