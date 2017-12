MS Servidores receberão tudo de uma só vez 13º na próxima semana "O salário de novembro será depositado hoje, diz Reinaldo"

Governador durante coletiva, com o secretário de Governo, Eduardo Riedel (à esquerda). Foto: Reprodução/ Leonardo Rocha

Os 75 mil servidores de Mato Grosso do Sul irão receber o 13º salário em 14 de dezembro, em parcela única. O anúncio acaba de ser feito pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que concede nesta segunda-feira (4), uma coletiva de imprensa na Governadoria.

Já o salário deste mês será depositado hoje. A próxima remuneração será paga em 4 de janeiro de 2018. Durante seu discurso, o governador afirmou que MS é um dos poucos estados que conseguem cumprir com suas obrigações. Citou o ajuste fiscal e reforma administrativa como medidas que permitiram os pagamentos em dia.

Somando as três remunerações (salário deste mês, de janeiro e o 13º), serão injetados R$ 1,5 bilhão no comércio do Estado.