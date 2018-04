Servidores terão 20% de desconto em rede de academias da Capital

Foto: Rejane Monteiro

Para incentivar um estilo de vida saudável aos servidores estaduais, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) firmou uma parceria com a rede de academias Positivamente garantindo descontos de até 20% no valor das mensalidades, em todos os planos. O termo foi assinado na sexta-feira (6.4) pelo titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, e o empresário Jacir Fenner Neto, durante abertura dos trabalhos do gabinete itinerante do Governo do Estado na Expogrande 2018.

Além do desconto na mensalidade, servidores e dependentes estarão totalmente isentos das taxas de matrícula. Os servidores estaduais que já são alunos da academia também poderão contar com o benefício. A rede de academias Positivamente que brevemente irá inaugurar sua quarta unidade, possuí um quadro diversificado de aulas com professores devidamente licenciados e aparelhos modernos.

O portfólio de aulas é composto de aulas de pilates, jump, spinning, ballet funcional, zumba, gap, circuito e pump. Estruturalmente a academia oferece estacionamento e vestiários.

Incentivador da prática esportiva, secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, lembra que a prática de atividade física é fundamental para o bem estar de qualquer pessoa. “Praticar atividade física é ter qualidade de vida. E é isso que queremos proporcionar para o nosso servidor, que ele cuide do corpo e da mente”, pontua Assis que é educador físico por formação.De acordo com o empresário, o servidor que estiver interessado em iniciar os treinos pode procurar qualquer uma das unidades, munido de um documento que comprove o vínculo com o Estado e outro com foto. O benefício passa a valer a partir desta segunda-feira (9.4), e o servidor ou dependente que se matricular terá livre acesso à academia que funciona das 6h às 23h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados, tanto para as modalidades de aulas oferecidas quando para os treinos de musculação.

Unidades

Rua Marques de Lavradio, 436 Tiradentes – (67) 3309-6963

Rua 13 de junho, 1.870 Monte Castelo – (67) 3384-6963