RECONHECIMENTO Sesc Corumbá recebe Prêmio Sesc de Literatura em abril

Corumbá é a cidade escolhida para iniciar o circuito dos autores vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2018, e no dia 04 de abril, às 19h, recebe Tobias Carvalho (categoria Contos) e Juliana Leite (categoria Romance). A dupla estará no Sesc Corumbá para um bate-papo e o lançamento dos seus livros "As Coisas" e "Entre as mãos". A participação é gratuita.

Até novembro os escritores percorrerão todo o país falando de suas obras e trocando experiências com o público. No Sesc Corumbá, o bate-papo será mediado pela gerente da unidade, Marcelle de Saboya. Tobias Carvalho é vencedor da Categoria Contos, autor estreante nasceu em Porto Alegre, em 1995. É estudante de Relações Internacionais na UFRGS e "As Coisas" é seu primeiro livro, que conta com personagens homossexuais em todos os seus contos, cujas histórias se entrelaçam e se contrapõem sob diferentes gêneros e olhares.

Juliana Leite é vencedora da Categoria Romance, é mestre em Literatura Comparada pela UERJ. "Entre as mãos" é seu primeiro romance. A protagonista desse romance, Magdalena, está atravessando a rua a caminho do ponto do ônibus, uma travessia que faz parte de sua rotina diária rumo ao trabalho, quando sofre um acidente que será determinante em sua vida. Ao acordar de um período de coma, ela precisará reaprender a falar e a lidar com um novo corpo, agora marcado por limitações e cicatrizes definitivas.

Prêmio Sesc de Literatura - Lançado pelo Sesc em 2003, o concurso identifica escritores inéditos, cujas obras possuam qualidade literária para edição e circulação nacional. Além de inclui-los em programações literárias do Sesc, o Prêmio também abre uma porta do mercado editorial aos estreantes: os livros vencedores são publicados e distribuídos pela editora Record. Mais do que oferecer uma oportunidade aos novos escritores, o Prêmio Sesc de Literatura cumpre um importante papel na área cultural, proporcionando uma renovação no panorama literário brasileiro.

Serviço - O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms