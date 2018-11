Sesc Cultura Sesc Cultura tem teatro para bebês e oficina com grafismos africanos Ações são gratuitas e para crianças de diferentes idades; Saiba como participar

O Sesc Cultura tem uma programação especial para a criançada nesta semana, começando na sexta-feira, 16, às 16h30, com a apresentação do teatro para bebês Co´Ser. A ação é gratuita, mas limitada a 30 crianças de até 24 meses acompanhadas, cada uma, por um responsável e ocorre na sala de música.

No sábado, 17, também às 16h30, haverá nova apresentação. Com produção, pesquisa e criação de Angela Montealvão, é o segundo espetáculo da proposta de uma trilogia que contempla a estética do Teatro para Bebês, trabalho pioneiro em Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma experiência teatral entre atores e espectadores que se vale de uma comunicação poética, serena, sucinta e objetiva, sem perder seu tom dialético.

Oficina – Seguindo a temática do mês da Consciência Negra, a oficina artística deste sábado, 17, será sobre “a casa Kassena, uma obra de arte!”. As crianças vão experimentar a pintura mural e a arte dos grafismos africanos.

Para participar, é preciso que a criança tenha pelo menos 4 anos e esteja acompanhada de um responsável. É preciso levar o material: 1 caixa de tinta guache; 1 cola branca; 1 pincel nº 6, 1 pincel nº 18 e Paninho para limpar os pincéis.

Em seguida, às 17h30, o Cine Clubinho exibe “Abril e o Mundo Extraordinário”.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms